Сегодня в Украине ожидается +23 градуса, на западе пройдут дожди
09:00, 05 октября 2015Общество
537 0
Сегодня на территории Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья ожидаются дожди.
В Украине сегодня сохранится теплая погода / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На востоке страны синоптики пообещали от +20 до +23, на западе ожидается от +19 до +24.
Читайте такжеВ Украине задержится бабье лето, синоптики обещают +23
В центральных областях Украины температура будет держаться у отметок от +19 до +23, в южных - от +21 до +23, на севере - от +20 до +22.
В столице осадков не предвидится, днем синоптики обещают от +21 до +23, ночью от +9 до +11.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter