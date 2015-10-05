Сегодня в Украине ожидается +23 градуса, на западе пройдут дожди

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На востоке страны синоптики пообещали от +20 до +23, на западе ожидается от +19 до +24.

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В центральных областях Украины температура будет держаться у отметок от +19 до +23, в южных - от +21 до +23, на севере - от +20 до +22.

В столице осадков не предвидится, днем синоптики обещают от +21 до +23, ночью от +9 до +11.