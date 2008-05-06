Будет ли в Севастополе парад к 225-летию Имперского флота, решать Еханурову

С форматом военно-морского парада на День Черноморского флота РФ определятся министры обороны Украины и России. Об этом в интервью газете «Новый Севастополь» сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, комментируя информацию некоторых СМИ о том, что Украина якобы препятствует Черноморскому флоту РФ провести в Севастополе военно-морской парад 11 мая, когда будет отмечаться 225-летие ЧФ Российской империи.

По словам В.КАЗАРИНА, «80 процентов вопросов, связанных с проведением 225-летия Черноморского флота уже решены, дано разрешение на совместное построение кораблей ЧФ РФ и ВМС Украины в Севастопольской бухте». По мнению представителя исполнительной власти города, «хорошо, что оба флота пришли к взаимопониманию, что они совместно будут отмечать учреждение Черноморского флота Российской империи как единой колыбели, из которой выросли ЧФ РФ, ВМС Украины и ВМС Грузии. Найдена общая договоренность о совместной культурной программе мастеров искусств Украины и России».

По утверждению В.КАЗАРИНА, «единственный пункт полемики - это проведение военно-морского парада 11 мая; министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает нецелесообразным проведение такого парада. Его логика такова, что в Севастополе в течение трех месяцев в таком случае состоятся четыре парада: 9 мая – сухопутный парад войск гарнизона (ЧФ РФ и ВМС Украины), 11 мая – военно-морской парад в честь 225-летия ЧФ Российской империи, 6 июля – военно-морской парад ВМС Украины (в честь Дня ВМС Украины - УНИАН), 27 июля – военно-морской парад ЧФ РФ (в честь Дня ВМФ РФ - УНИАН)».

Как сказал В.КАЗАРИН, «для нашего сравнительно небольшого города это большая нагрузка, ведь парад – это не только зрелищное мероприятие, но и нагрузка на экономическую и социальную инфраструктуру города. Скажем, для проведения репетиций парада требуется закрытие Севастопольской бухты, внутреннего рейда для движения пассажирского флота, что создает неудобства для жителей города». Кроме того, добавил он, «значительные экономические потери несут торговые суда, которые вынуждены простаивать на внешнем рейде в ожидании разрешения на вход в бухту».

В.КАЗАРИН отметил: «Как мне заявили руководители ЧФ РФ, программа военно-морского парада 11 мая в точности повторяет программу 27 июля. Есть ли смысл дважды показывать севастопольцам и гостям города один и тот же парад? Такую позицию занимает министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ».

По словам первого заместителя председателя городской государственной администрации, у него «есть информация о том, что Министерство обороны России обратилось с просьбой к Министерству обороны Украины решить этот вопрос за столом переговоров». По мнению В.КАЗАРИНА, «это единственно правильный в данной ситуации шаг, потому что в компетенцию Севастопольской городской госадминистрации не входят такого рода вопросы. Мы лишь исполняем решения, принятые высшим руководством государства. И если два министра обороны в ходе переговоров достигнут определенной договоренности, мы ее обязательно исполним».

По словам В.КАЗАРИНА, «сейчас эти переговоры идут, и в этой связи МВД Украины обратило внимание российской стороны на то, что пока согласования репетиции военно-морского парада нет, поэтому прохождение боевой техники по центру города невозможно. Руководство МВД попросило руководителей ЧФ РФ строго следовать букве договоренностей между Украиной и Россией по базированию Черноморского флота на территории Украины. Переговоры затянулись, но я надеюсь, что до конца дня такое решение состоится», - подытожил В.КАЗАРИН.

Как сообщал УНИАН, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня, 6 мая, заявил, что в МИД Украины считают, что празднование 225-й годовщины Черноморского флота России должно проходить на объектах ЧФ РФ.