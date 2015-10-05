Аваков анонсировал переход всего функционала милиции Борисполя на полицейские стандарты

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"На следующей неделе полицейский патруль полностью заменит милицию в аэропорту Борисполь и по трассе Киев-Борисполь. Кроме того начнется набор в полицейский патруль города Борисполя и прилегающего района", - гворится в сообщении.

Также Аваков отметил, что это станет первым районом в стране, где начнется изменение всего функционала милиции на новые стандарты.

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"Это первый район страны в котором полностью начнется изменение всего функционала милиции на новые полицейские стандарты", - заявил Аваков.

Вчера в Черновцах. Встретились.. Львовский полицейский патруль и черновицкий ГАИ.. Все будет меняться к лучшему! А диало... Posted by Arsen Avakov on Sunday, October 4, 2015

Помимо этого Аваков напомнил, что с "9 октября начинает работать полицейский патруль по трассе Киев-Житомир, полностью заменив на этом участке ГАИ".

Ранее УНИАН сообщал, что в Черновцах начался прием анкет кандидатов в новую патрульную полицию. Для новой патрульной службы областного центра наберут 340 полицейских.