Россия, Казахстан и Украина могут на 70% увеличить производство зерна

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам сельского хозяйства и аграрного развития Марианн Фишер Боэль выступила в защиту производства биотоплива и добавила, что оно не является причиной роста цен на продукты питания по всему миру. Соответствующее заявление она сделала сегодня на конференции, посвященной развитию биоэнергетики, передает Associated Press.

По словам еврокомиссара, рост цен на продовольственные товары вызывают более комплексные факторы, такие как увеличившийся спрос на мясные и молочные продукты, особенно в Китае и Индии, что приводит к сокращению посевных площадей. Она также добавила, что плохая погода, установившаяся в Северной Америке, России, странах ЕС и в Австралии в 2006 г., привела к снижению уровня продукции в прошлом году. Более того, цены на зерновые культуры и другие товары потребления были подняты спекулянтами, что, правда, сложнее проследить. Однако объем инвестиций в продовольственный сектор, который в 1998 г. составлял 10 млрд долл., в 2007 г. достиг уже 142 млрд долл.

Комиссар ЕС добавила, что нынешний рост цен на продукты питания может в будущем благоприятным образом отразиться на положении беднейших слоев населения, которые напрямую зависят от собственного урожая.

Стремясь ограничить зависимость от стран, богатых энергоресурсами, Еврокомиссия поставила цель добиться, чтобы к 2020 г. на долю биотоплива приходилось 10% энергии, используемой транспортным сектором ЕС. В настоящий момент европейское сообщество использует менее 1% зерновых для производство этанола. Тем не менее, М.Ф.Боэль ожидает в будущем увеличения этого показателя благодаря повышению урожайности стран ЕС.

Она также высказала предположение, что у таких стран, как Россия, Казахстан и Украина имеется потенциал увеличения объема производства зерна на 70%.

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