Песков: вопрос Савченко не может обсуждаться до решения суда

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам спикера, в ходе встречи российская сторона на слова президента Украины Петра Порошенко о Савченко ответила, что об этом невозможно говорить в течении судебного процесса, пока он не завершен.

Глава украинского государства, со своей стороны, сообщил после встречи, что и он сам, и президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с общей позицией за немедленное освобождение Надежды Савченко, а также режиссера Олега Сенцова и других украинцев, которые незаконно содержатся под стражей или уже осуждены в России.

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Как сообщал УНИАН ранее, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о недопустимости злоупотребления такой мерой пресечения как содержание под стражей. В частности, согласно резолюции, удерживая Савченко, Россия "преследует политические, в том числе внешнеполитические цели".