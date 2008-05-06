В Донецке Ленина ”обули” в белые тапки (фото)

Коммунальщики "начистили" ботинки вождя

Сегодня ночью в центре Донецка неизвестные облили белой краской памятник Ленину. Как передает корреспондент УНИАН, злоумышленники облили краской только “ботинки” вождя. Прибывшие на площадь им. Ленина работники коммунальных служб оперативно закрасили белую краску черной. По мнению очевидцев, теперь ботинки донецкого Ленина имеют бросающийся в глаза "начищенный" вид. Фото с сайта Остров

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