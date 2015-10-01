Украина перейдет на "зимнее время" в ночь на 25 октября

Отметим, что часовая стрелка переводится на 1 (один) час назад.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года №509.

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Справка УНИАН. С 1996 года Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, на летнее - в последнее воскресенье марта.

Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. Сейчас на летнее и зимнее время переходят более чем в 110 странах мира.