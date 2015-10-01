Херсонцы собрали урожай помидоров возле перевернувшегося грузовика (фото)

17:13, 01 октября 2015
Общество
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В Херсоне в среду, 30 сентября, столкнулись груженный помидорами автомобиль ГАЗ и Volvo S80. 

Херсонцы набросились на уцелевшие помидоры на месте ДТП / grivna.ks.ua

Как сообщает пресс-служба областного управления ГАИ, водителем легковушки была 33-летняя женщины, в ее машине находился еще ребенок.

Оба водителя утверждали, что двигались на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями доставлена в больницу.

Херсонцы набросились на уцелевшие помидоры на месте ДТП / grivna.ks.ua

Кроме того, в результате аварии грузовик перевернулся и рассыпал помидоры, которые прохожие собирали в пакеты, ведра, а некоторые даже пошли за тележками.

Херсонцы набросились на уцелевшие помидоры на месте ДТП / grivna.ks.ua

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