Херсонцы собрали урожай помидоров возле перевернувшегося грузовика (фото)

Как сообщает пресс-служба областного управления ГАИ, водителем легковушки была 33-летняя женщины, в ее машине находился еще ребенок.

Оба водителя утверждали, что двигались на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями доставлена в больницу.

Кроме того, в результате аварии грузовик перевернулся и рассыпал помидоры, которые прохожие собирали в пакеты, ведра, а некоторые даже пошли за тележками.