Херсонцы собрали урожай помидоров возле перевернувшегося грузовика (фото)
17:13, 01 октября 2015Общество
2145 0
В Херсоне в среду, 30 сентября, столкнулись груженный помидорами автомобиль ГАЗ и Volvo S80.
Херсонцы набросились на уцелевшие помидоры на месте ДТП / grivna.ks.ua
Как сообщает пресс-служба областного управления ГАИ, водителем легковушки была 33-летняя женщины, в ее машине находился еще ребенок.
Оба водителя утверждали, что двигались на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями доставлена в больницу.
Херсонцы набросились на уцелевшие помидоры на месте ДТП / grivna.ks.ua
Кроме того, в результате аварии грузовик перевернулся и рассыпал помидоры, которые прохожие собирали в пакеты, ведра, а некоторые даже пошли за тележками.
grivna.ks.ua
grivna.ks.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter