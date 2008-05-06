Буш объяснил всемирный рост цен на еду ростом аппетита в Индии

Президент США Джордж Буш считает причиной роста мировых цен на продовольствие возросший аппетит индийского среднего класса. Он сказал об этом на публичном выступлении в США. Буш обвинил в скачке цен богатеющий средний класс, к которому относят 350 миллионов индийцев.

«Это больше, чем в Америке. Их средний класс превышает все наше население. А когда ты начинаешь богатеть, ты хочешь питаться больше и лучше. Поэтому спрос высокий, цены растут», — сказал Буш журналистам во время публичного выступления в США.

Министр обороны Индии назвал ремарки Буша «жестокой шуткой». По его мнению, мировые цены на продукты растут, потому что администрация США поощряет использования земель под выращивание сырья для биотоплива, передает его слова НТВ.

А индийские эксперты не преминули напомнить, что среднестатистический американец поглощает в пять раз больше мяса и зерновых, чем среднестатистический индиец, поэтому причины нехватки продуктов на мировых рынках следует искать именно в Америке, а не в Индии или Китае.