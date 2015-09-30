В Одессе "Правый сектор" заблокировал отель с иностранцами (фото)

Об этом сообщает пресс-служба одесского "Правого сектора".

"Конференция пророссийских сил, вроде "Народного совета Бессарабии", должна была состояться в Одессе утром 30 сентября под видом "дискуссии о евроинтеграции Украины". Для проведения враждебной акции в Одессу свезли несколько иностранных граждан, в частности из Греции и Болгарии, расселив их в одном из отелей в центре города", - говорится в сообщении.

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По замыслу организаторов, утром иностранцев и нескольких граждан Украины должны были вывезти специально заказанным транспортом из отеля к месту проведения конференции, которая, по мнению евромайдановцев, "должна была стать картинкой для российских СМИ и поводом для дестабилизации ситуации на юге Украины".

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"Узнав об этом, бойцы "Правого сектора" и "Самообороны" пикетировали место проживания участников сепаратистского мероприятия. Испугавшись патриотов, иностранцы не вышли из отеля - враждебная акция не состоялась", - резюмируется в сообщении.

Стоит отметить, что, по данным местного издания "Одесса-медиа", некоторые прибывшие иностранцы открыто выражали свою пророссийскую позицию и планировали провести собрание "Бессарабской народной республики".

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"Есть информация, что под видом общественных обсуждений критической общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине в ходе круглого стола будут рассмотрены и вопросы, касающиеся содержания программ и положений ранее нашумевших, однако жестко пресеченных правоохранителями сепаратистских движений "Бессарабская народная республика" и "Народная рада Бессарабии", - пишет издание.