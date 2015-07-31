В Одессе задержали двух граждан за распространение сепаратистских призывов в соцсетях

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя), 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН ранее, СБУ предотвратила попытку распространения на Одесщине спецслужбами России фейкового сепаратистского движения "Народный совет Бессарабии". Также СБУ задокументировала организационное участие в заказных антиукраинских акциях лидера ОО «Славянское единство», который действует под псевдонимом «Одинов» и скрывается в АР Крым.