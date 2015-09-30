В Мариуполе планируют создать полицейский спецназ

По сообщению спикеров, с 5 ноября в Мариуполе стартует набор в новую патрульную полицию, передает местный сайт 0629.

Ведется прием заявлений от желающих. В патрулях новой полиции будет задействовано 370 человек.

Отмечается, что всего на сегодня в Донецкой области подано около 1200 заявлений. Зорян Шкиряк уточнил, что среди желающих служить в новой полиции 70% составляют мужчины и 30% женщины.

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Советник Министра внутренних дел уточнил, что требования к мариупольскому подразделению будут серьезнее. В первую очередь набор будет проводиться за счет лиц, имеющих боевой опыт.

Вячеслав Аброськин дополнил, что подготовка в новых подразделениях будет производиться по усиленной программе более 3-х месяцев.