Новая патрульная полиция в Артемовске начнет набор сотрудников 29 октября

Об этом сообщает 06274.com.ua со ссылкой на начальника Артемовского городского отдела милиции Сергея Чернышева.

Чернышев предположил, что с приемом сотрудников в полицию проблем не будет, так как планируется график сделать посменным и изменить алгоритм действий полиции, а также повысить заработную плату.

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«Разницу между нынешней милицией и будущей полицией начальник городского отдела определяет, прежде всего, в новой философии отношения к работе. Самой главной задачей для новой полиции должен стать лозунг «Служить и защищать», для того, чтобы вернуть к стражам порядка доверие граждан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 7 ноября все, кто будет подходить по моральным, физическим и психологическим данным, смогут приступить на службу в новую полицию.