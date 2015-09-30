Суд отказал защите Савченко в проведении следственного эксперимента

Суд города Донецка (Ростовская область, Россия) отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, предлагавших провести следственный эксперимент.

Об этом один из адвокатов Савченко Николай Полозов сообщил на своей странице в Twitter.

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Он отметил, что защита заявила ходатайство о проведении следственного эксперимента в ходе судебного следствия.

"На следствии был следственный эксперимент. Следователь залезал на вышку и в бинокль разглядывал статистов. На фото выглядят, как черные точки. Для устранения противоречий в части следственного эксперимента защита просит провести его заново в соответствии с ст.288 УПК", - написал адвокат.

Позже он добавил, что "в проведении следственного эксперимента суд отказал".

Кроме того, Полозов сообщил, что суд отказался исключить потерпевших граждан Украины на том основании, что еще не исследованы все доказательства по делу.

Полозов также отметил, что прокуроры собираются исследовать письменные документы из дела: экспертизы, протоколы и т.д.

"Судя по объему, займет весь день", - добавил он.

Общий объем материалов по ходатайству обвинения, отметил адвокат, составляет более 1 тыс. листов.

Как сообщал УНАИН, сегодня суд города Донецк Ростовской области РФ возобновил слушание по делу Савченко. В зал допустили только пишущую прессу.

Открыв судебное заседание, судьи сразу же удалились принимать решение по ходатайству защиты об исключении потерпевших.

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Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.