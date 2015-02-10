Савченко предложила провести следственный эксперимент, чтобы доказать свою невиновность
Украинская летчица Надежда Савченко предложила провести следственный эксперимент на месте гибели российских журналистов, чтобы доказать свою невиновность.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила в Басманном суде Москвы после требования следствия и прокуратуры продлить срок ее задержания.
"Я абсолютно не согласна с обвинениями... Я не убивала и не наводила на российских журналистов, я даже не могла их видеть. Если вам нужно это выяснить - поехали в Украину, проводить следственный эксперимент", - сказала Савченко.
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"Станете в точку, где стояла я, посмотрите, где был блокпост, которого я даже не видела. Чтобы снять координаты, нужно находится как минимум на месте блокпоста или хотя бы его визуально видеть, чтобы примерно прикинуть", - добавила она.
Кроме того она подчеркнула, что в момент гибели российских журналистов уже час находилась в плену, и это подтверждает билинг мобильного телефона.
Савченко подчеркнула, что со следствием абсолютно не согласна.
"Считаю, что этот фаршированный цирк надо заканчивать, отпускать меня наконец-то на Родину. Я ничего не должна России и российскому народу, а то, что задолжала своему - разберемся в Украине", - сказала летчица.
Ранее УНИАН сообщал, что бывший командир батальона "Айдар" взял на себя "преступление" Савченко.