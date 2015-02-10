Савченко предложила провести следственный эксперимент, чтобы доказать свою невиновность

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила в Басманном суде Москвы после требования следствия и прокуратуры продлить срок ее задержания.

"Я абсолютно не согласна с обвинениями... Я не убивала и не наводила на российских журналистов, я даже не могла их видеть. Если вам нужно это выяснить - поехали в Украину, проводить следственный эксперимент", - сказала Савченко.

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"Станете в точку, где стояла я, посмотрите, где был блокпост, которого я даже не видела. Чтобы снять координаты, нужно находится как минимум на месте блокпоста или хотя бы его визуально видеть, чтобы примерно прикинуть", - добавила она.

Кроме того она подчеркнула, что в момент гибели российских журналистов уже час находилась в плену, и это подтверждает билинг мобильного телефона.

Савченко подчеркнула, что со следствием абсолютно не согласна.

"Считаю, что этот фаршированный цирк надо заканчивать, отпускать меня наконец-то на Родину. Я ничего не должна России и российскому народу, а то, что задолжала своему - разберемся в Украине", - сказала летчица.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший командир батальона "Айдар" взял на себя "преступление" Савченко.