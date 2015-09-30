В последний день сентября теплее всего будет в южных областях
08:44, 30 сентября 2015Общество
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Сегодня, 30 сентября, в центре и на юге Украины синоптики прогнозируют дожди, на остальной территории страны осадков не ожидается.
В Киеве без осадков, температура днем от +13 до +15 / flickr.com/photos/little_krawler
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно сообщению, температура днем установится на уровне от +11 до +23.
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В восточных областях ожидается температура от +16 до +21, в западных - от +11 до +15, в центральных - от +13 до +19, в южных от +16 до +23, в северных от +13 до +15.
В Киеве без осадков, температура днем от +13 до +15, ночью от +7 до +9.
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