В последний день сентября теплее всего будет в южных областях

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно сообщению, температура днем установится на уровне от +11 до +23.

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В восточных областях ожидается температура от +16 до +21, в западных - от +11 до +15, в центральных - от +13 до +19, в южных от +16 до +23, в северных от +13 до +15.

В Киеве без осадков, температура днем от +13 до +15, ночью от +7 до +9.