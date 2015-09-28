20 миллионов украинцев могут быть застрахованы за счет государства - Квиташвили
Около 20 млн украинцев могут быть застрахованы за счет государства.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.
«Сказать, сколько будет стоить годовой полис, очень трудно, поскольку это зависит от количества людей, которые страхуются и от количества услуг, которые входят в страховой полис», - сказал он.
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По словам министра, когда он делал опрос страховых компаний, исходя из цен и количества людей, которые может застраховать государство, ему говорили, что «в районе 130-150 долл. в год - это будет хороший пакет».
«Если брать, что у нас 46 млрд грн, которые сейчас идут в систему и поделить на 150 долл. в год, получается, что мы можем застраховать за счет государства около 20 млн людей», - пояснил Квиташвили.