В районе Мариуполя служит "морской котик" (фото)

Кот "Василий" выходит на дежурство каждую ночь.

Об этом сообщает сайт Мариуполя 0629.com.ua со ссылкой на Дмитрия Тымчука.

"Есть морская пехота, а есть морские котики. Один из таких котиков служит в подразделении Украинских морпехов, обороняющих подступы Мариуполя. И хотя «морской котик» Василий внештатный член подразделения, на стражу он заступает каждую ночь. Его дело - внимательно беречь имущество и припасы бойцов от грызунов. Свою задачу он выполняет на сто процентов, за что он был поставлен на все виды обеспечения, кроме денежного. По словам ребят, за добросовестную службу Василий вскоре будут награжден личным морским беретом", - указано в сообщении.