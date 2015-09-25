В Карпатах выпал первый снег

Как сообщает ТСН.uа, ранее в сентябре снег выпал вблизи руин польской астрономической станции Белый Слон на вершине горы Поп Иван Черногорский.

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В то же время, как сообщал УНИАН, столица Украина бьет температурные рекорды.

Сегодня, 25 сентября, максимальная температура воздуха в столице после полудня достигла +29,1°С, превысив таким образом предыдущий рекорд температуры для этого дня, который был зафиксирован в 1927 году, на 0,1 °С.