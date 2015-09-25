Ротару поздравит жителей Краматорска с Днем города
19:50, 25 сентября 2015Общество
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Украинская певица София Ротару выступит в Краматорске на праздничном концерте ко Дню города.
Ротару выступит в Краматорске на Дне города / peoples.ru
Известно, что 27 сентября Краматорск имеет два повода для празднования: собственно День города и день машиностроителя, передает ТСН. На сайте городского совета появился график торжеств, в котором выступление Софии Ротару заявлено на 19:00 в субботу, 26 сентября.
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Невестка Народной артистки Украины Светлана Евдокименко подтвердила факт завтрашнего участия Софии Ротару в праздничном концерте. Кроме того, жителей и гостей Краматорска ждет два дня интересных мастер-классов, выставок и концертных программ.
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