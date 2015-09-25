Шустер Live не выйдет в эфире 1+1

12:01, 25 сентября 2015
Общество
6384 0

В эту пятницу, 25 сентября, программа Шустер Live не выйдет в эфир канала  1+1. В 20.15 выйдут фильмы «Перевозчик – 1» и «Перевозчик -2». 

1+1 медиа, телеканал, плюсы / media.1plus1.ua

Об этом сообщила пресс-служба телеканала 1+1.

"Такие изменения в программной сетке обусловлены тем,  что между каналом и студией остался ряд несогласованных юридических моментов, для решения которых требуется некоторые время. Что касается дальнейших выходов проекта Шустер Live в эфире канала, необходимо отметить, что между каналом и студией подписано долгосрочное соглашение, которое предполагает авансирование ряда программ",- говорится в сообщении.

Канал отмечает, что выполнил свои обязательства и уплатил в полном объеме все необходимые платежи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter