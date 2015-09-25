Шустер Live не выйдет в эфире 1+1
12:01, 25 сентября 2015Общество
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В эту пятницу, 25 сентября, программа Шустер Live не выйдет в эфир канала 1+1. В 20.15 выйдут фильмы «Перевозчик – 1» и «Перевозчик -2».
Канал выполнил свои обязательства и сделал все необходимые платежи
Об этом сообщила пресс-служба телеканала 1+1.
"Такие изменения в программной сетке обусловлены тем, что между каналом и студией остался ряд несогласованных юридических моментов, для решения которых требуется некоторые время. Что касается дальнейших выходов проекта Шустер Live в эфире канала, необходимо отметить, что между каналом и студией подписано долгосрочное соглашение, которое предполагает авансирование ряда программ",- говорится в сообщении.
Канал отмечает, что выполнил свои обязательства и уплатил в полном объеме все необходимые платежи.
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