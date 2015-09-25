Шустер Live не выйдет в эфире 1+1

Об этом сообщила пресс-служба телеканала 1+1.



"Такие изменения в программной сетке обусловлены тем, что между каналом и студией остался ряд несогласованных юридических моментов, для решения которых требуется некоторые время. Что касается дальнейших выходов проекта Шустер Live в эфире канала, необходимо отметить, что между каналом и студией подписано долгосрочное соглашение, которое предполагает авансирование ряда программ",- говорится в сообщении.



Канал отмечает, что выполнил свои обязательства и уплатил в полном объеме все необходимые платежи.