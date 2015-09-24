Сухогруз ВМС "Горловка" получил от волонтеров радар с радиусом действия 70 км

23 сентября в военном порту г. Очаков (Николаевская обл.) волонтеры Благотворительного фонда "Вернись живым" вручили команде "Горловка" современный радар Simrad, общей стоимостью около 170 000 гривень.

Возвращенный Россией морской сухогрузный транспорт "Горловка" вышел на "океанский театр военных действий". Его команда обратилась к волонтерам "Вернись живым" еще в мае 2015 с просьбой рассмотреть возможность оснащения судна современным радаром (РЛС). По штатному расписанию мст "Горловка" - сухогруз, но по факту сегодня переоснащается в соответствии с требованиями военного времени и выполняет боевые задачи, в т.ч. подвоз боеприпасов и др.

"РЛС - это "глаза и уши" корабля. Без него мы не видим и не знаем, что происходит вокруг. Не имеем возможности опознать судно. Наличие радара - полный контроль за надводной обстановкой и наша навигационная безопасность. В Simrad NSO evo2 c 19-дюймовым монитором встроена система АИС, которая позволяет видеть суда, находящиеся в море. Раньше с таким качественным и современным оборудованием мы не работали. Спасибо каждому, кто нам помог и продолжает это делать", - рассказал командир "Горловки" Роман Рябко.

Координатор Благотворительного фонда "Вернись живым" Ольга Решетилова отметила : "Честно говоря, когда мы начали сбор средств на РЛС для "Горловки", нашлось немало тех, кто критиковал это решение. Мол, зачем сухогрузу современный радар? Сегодняшние учения, на которые "Горловка" впервые вышла с купленным нами радаром, показали: это судно и его команда действительно готовы выполнять военные и даже боевые задачи. Ну и отдельно хочу сказать о команде: у них - от командира до матроса - столько рвения служить, столько любви и преданности к своему старенькому, но еще очень боевому кораблю, что им хочется помогать".

Напомним, что ранее на корабле стоял радар 1965г., который не подлежит ремонту. После поста волонтера "Вернись живым" Ольги Решетиловой в Facebook народ Украины не оставил в беде мст "Горловка" и общими усилиями оснастил его автономным радаром Simrad NSO evo2 c 19-дюймовым монитором.

На сегодня, установленный радар Simrad NSO evo2 на "Горловке" является единственным современным радаром на кораблях военно-морской базы "Южная". Украинские ВМС остро нуждаются в радарах и далее.

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Волонтеры и ВМС Украины искренне благодарят народ за оказанную помощь и призывают не останавливаться в это не простое время для Украины.