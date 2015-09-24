В Краматорском музее открылась выставка плакатов о зоне АТО
18:06, 24 сентября 2015Общество
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В Краматорском музее истории создана постоянно действующая экспозиция плакатов, подаренных главным редактором журнала "Музеи Украины" Виктором Тригубом.
Экспозиция плакатов будет постоянно действующей / kramatorsk.info
Автор работ - известный создатель плакатов на тему боевых действий в зоне АТО, боец 92-й бригады Нацгвардии, арт-директор журнала "Музеи Украины", Музея плаката и Музея украинской пропаганды харьковчанин Юрий Нерослик, передает kramatorsk.info.
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