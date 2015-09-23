Появились видео штурма горсовета Харькова неизвестными в балаклавах

Они, как можно увидеть на записях, искали народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

"23 сентября 2015, после переименования улицы, на которой живет Михаил Добкин в «Петушиный переулок», активисты посетили здание горсовета. После чего у входа в горсовет произошла потасовка", - говорится в описании к видео.

После того, как неизвестные в балаклавах не обнаружили в здании городского совета Харькова нардепа Добкина, они начали на улице столкновения с милицией. Вскоре они разошлись, милиция осталась охранять здание.

На следующем видео можно увидеть, как люди в балаклавах избивают милиционера у горсовета.

Также люди в балаклавах во время столкновения возле здания горсовета применили против милиционеров слезоточивый газ.

Стоит отметить, что никаких конкретных требований люди в балаклавах не выдвигали, однако, находясь у дома Добкина, они сказали, что их задача -выбросить из города Добкина и сделать так, чтобы Кернес не стал мэром Харькова.

Ранее сообщалось, что активисты провели акцию у дома народного депутата, экс-главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина в Харькове. Пикетчики повесили на дом Добкина табличку "ул. Беркута" и разрисовали забор.