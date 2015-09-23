Чубаров: блокада вернула внимание к аннексии Крыма

Об этом, как сообщает радио "Свобода", заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, который является одним из инициаторов акции.

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По его мнению, эта акция приобрела уже всеукраинский масштаб. «Это также делает крымских татар полноценными субъектами переговорного процесса, который, как прогнозируют, может начаться в результате уже других шагов, вытекающих из этой акции. Я честно скажу: мы эту цель тоже ставили перед собой», – сказал председатель Меджлиса.

Ранее Рефат Чубаров заявлял, что прекращение поставки электроэнергии в Крым может стать следующим этапом блокады.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией. По словам организаторов акции, они не будут пропускать фуры в Крым до тех пор, пока Россия не выполнит их требования: освобождение политзаключенных, прекращение давления на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар.

Оккупационные власти Крыма считают, что жители полуострова не ощутят последствий «продовольственной блокады».