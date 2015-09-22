Суд отказал обвинению в отводе адвокатов Савченко

Донецкий городской суд Ростовской области отказал государственным обвинителям в отводе защиты украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщил один из ее адвокатов Николай Полозов в Twitter.

«Тройка донецкого горсуда не решилась удовлетворить ходатайство обвинения об отводе защиты Савченко», - написал Полозов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Донецкий городской суд Ростовской области начал слушание по сути уголовного дела против Савченко. На заседание суда не допустили журналистов, но допустили консула Украины и сестру летчицы.

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Государственное обвинение по делу Савченко в ходе заседания заявило отвод ее адвокатам.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В обвинительном заключении в уголовном деле против Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пресечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.