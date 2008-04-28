Семенюк обвиняет Тимошенко в личных планах в отношении ОПЗ

Отстраненная правительством от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обвиняет Кабинет министров в попытке продать Одесский припортовый завод компаниям, «приближенным к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО».

Об этом сказано в комментарии В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой Социалистической партии Украины

"Если конкурс по продаже Одесского припортового завода Кабинет министров все-таки проведет, - это будет беспрецедентный приватизационный скандал в Украине. В нем в нынешней ситуации могут принять участие исключительно компании, приближенные к премьеру", - убеждена В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Глава ФГИ назвала такую ситуацию наибольшим коррупционным сговором в Украине.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также считает, что все сценарии с отстранением от должностей нынешнего руководства ФГИ имеют целью продажу ОПЗ.