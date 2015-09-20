МВД: ситуация на админгранице с Крымом контролируемая

Об этом сообщает Управление МВД в Херсонской области. "Ситуация на контрольно-пропускных пунктах "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" на 13-й час стабильная и контролируемая. Автодороги не заблокированы, легковой и пассажирский транспорт проезжают без помех", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПограничники уже начали пропускать грузовики в Крым через "Каланчак", где образовалась большая пробкаОтмечается, что с собравшимися у КПП гражданами и водителями транспортных средств работники милиции проводят разъяснительную работу по недопущению нарушений общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты сегодня с 12:00 начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым. Были перекрыты дороги в оккупированный Россией Крым возле пунктов пропуска в Херсонской области.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров не исключил, что вслед за «продуктовой блокадой» Крыма, оккупированного Россией, крымские татары будут добиваться прекратить поставки электроэнергии на полуостров.

Между тем на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" украинские пограничники сегодня пропустили грузовой транспорт, двигающийся в сторону Крыма.

По словам начальника Херсонского погранотряда полковника Анатолия Федорчука, задержки на пункте въезда-выезда на территорию временно оккупированного полуострова, из-за чего образовалась трёхкилометровая пробка, связаны с работой пограничной службы другой стороны.