На админгранице с аннексированным Крымом готовятся к началу блокады (фото)

Ранее в Геническе было проведено заседание координационного совета по блокаде Крыма, на котором определили места нахождения участников акции на трех пунктах пропуска, расположенных на админгранице с оккупированным Крымом, сообщают Крым.Реалии. Ожидается, что там будут установлены палатки, организована санитарная зона и уборка мусора, обеспечен подвоз воды и работа спасателей, скорой помощи, милиции, сотрудников СБУ и военных.

Главное управление МВД в Херсонской области заявило, что к охране порядка во время акции будут привлечены около 100 правоохранителей и бойцы батальона "Херсон". ГАИ предупредило водителей грузового транспорта о возможных осложнениях с движением на дорогах в связи с планируемой блокадой.

По информации координационного совета акции через административную границу будет беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт. Как долго продлиться блокирование грузового транспорта, не сообщалось.

Заседание координационного штаба по блокаде Крыма будет проходить ежедневно в 18:00. Об этом во время выступления перед началом бессрочной акции на админгранице с аннексированным полуостровом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров. По его словам, все действия координируются с сотрудниками МВД и СБУ.

Как сообщает "Новое время" , часть активистов поедут в Каланчак и Чаплынку.