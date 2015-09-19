В озере близ Умани нашли тело пропавшего ранее израильтянина

Как сообщает Jewishnews.com.ua со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Израиля и консульстве Израиля, пропавший без вести гражданин Израиля Амир Охан, приехавший в Умань на празднование Рош а-Шана, был найден мертвым.

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Тело 28-летнего Охана было найдено в озере. Труп мужчины был опознан. Семью об обнаружении уже известили.

Свидетели сообщали, что на второй день праздника Амир пошел в лес с другом, затем молодые люди разделились, чтобы не мешать друг другу медитировать. Это был последний раз, когда Охана видели живым.

В поисках мужчины были задействованы местные и израильские правоохранители, а также отряд спасателей-добровольцев организации "Зака".