Паломники-хасиды перечислили 300 тысяч гривен для бойцов АТО

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Уманском горсовете, средства перечислены на целевой счет исполкома горсовета. Эти средства потратят на помощь бойцам АТО из города Умань.

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Как сообщал УНИАН, в город Умань по состоянию на 16.00 10 сентября прибыли почти 12 тыс. паломников-хасидов. На празднование еврейского нового года Рош-га-Шана этой осенью в Умань ожидается приезд около 27 тыс. паломников из 24 стран мира, главным образом из Израиля и США.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейской течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана будет отмечаться 14-15 сентября.