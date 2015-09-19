Ривне окутало едким дымом из-за массового сжигания травы

Как сообщает Charivne.info, по всему городу густой дым, который мешает дышать.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Ривнеснкой области пояснили, что причина задымленности - массовое сжигание травы и отходов агропродукции.

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По данным ГСЧС, в течение 18 сентября сотрудники Службы спасения области 6 раз выезжали по сигналу "Тревога", чтобы ликвидировать возгорание мусора на открытой территории. Дважды такие случаи произошли в Дубенском районе и по одному в городе Ривне, Ривненском, Радивиловском и Володимирецком районах.

"Масштабных пожаров вокруг областного центра не выявлено. Задымление в городе из-за того, что люди сжигают траву и мусор", - сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС в Ривненской области Виктор Козак.

Напомним, значительное задымление наблюдалось в Ривне 4 сентября. Горожане связали причины этого явления с пожаром, который произошл накануне на очистных сооружениях "Ровнооблводоканала".