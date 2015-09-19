Защита комбата "Слобожанщины", которого подозревают в подготовке покушения на Авакова, подала апелляцию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила жена комбата, милиционер батальона "Харьков-1" Инна Янголенко.

По ее словам, апелляция, которую подали вчера, 18 сентября, должна быть рассмотрена в течение ближайших трех-четырех дней. Она подчеркнула, что комбата готовы взять на поруки народный депутат от БПП "Солидарность" Дмитрий Лубинец и нардеп от "Народного фронта" Татьяна Черновол.

Как отметила Янголенко, следствие признало, что все изъятое по месту жительства комбата и месту жительства его брата, командира батальона "Харьков-1" Сергея Янголенко, оружие зарегистрировано.

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"Они по изъятому оружию у брата и по двум гранатам сняли подозрения", - сказала женщина.

Она подчеркнула, что комбат "Слобожанщины" на сегодняшний день официально подозревается только в подготовке покушения на командира милицейской роты "Восточный корпус" Олега Ширяева.

Янголенко подчеркнула, что официальных обвинений в подготовке покушения на Авакова, командира полка "Азов", нардепа "Андрея Билецкого и бизнесмена Всеволода Кожемяко не выдвигалось.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября СБУ задержала командира спецбатальона милиции "Слобожанщина" Янголенко по подозрению в подготовке покушения на министра МВД Авакова.

Речь шла о том, что готовилось покушение также на народного депутата Андрея Билецкого, советника министра МВД Всеволода Кожемяко и командира роты патрульной службы милиции особого назначения "Восточный корпус" Олега Ширяева.

13 сентября Янголенко арестовали на 60 дней.