В "Слобожанщине" утверждают, что во время обыска в расположении батальона нелегальное оружие не обнаружено

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель командира батальона милиции «Слобожанщина» Алексей Запорожец.

«В батальоне ничего не нашли вообще. Нашли три гранаты учебных, нашли 30 учебных патронов, но они этого не забирали. Изъяли какую-то документацию. То, что они хотели найти, они не нашли», - сказал он.

Говоря о обнародованных СБУ фотографиях с изображением арсенала оружия, который якобы принадлежит лицам, планировавшим покушение на жизнь главы МВД Арсена Авакова и других, Запорожец сказал: «Это не в батальоне. В батальоне и в помещении комбата они ничего не нашли».

Он также обратил внимание на то, что обыск в расположении батальона проводился с определенными процессуальными нарушениями.

«Все резонансные, серьезные обыски должны проходить с видеосъемкой. Если нет видеосъемки - это вызывает подозрения. Если им нечего скрывать, почему они не снимали все, если они были уверены, что там куча оружия есть. Следователь работал без печатей», - сказал Запорожец.

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«Незаконного оружия они не нашли. Нашли только оружие, закрепленное за сотрудниками милиции», - подчеркнул он.

Также Запорожец добавил, что, кроме комбата «Слобожанщины» Андрея Янголенко, больше никого из батальона не задерживали.

Запорожец отметил, что бойцы «Слобожанщины» продолжают нести службу, однако батальон собирается обратиться к руководству силовых структур с просьбой разъяснить ситуацию.

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«Никто не будет вооружаться, выдвигаться на Киев. Все адекватные люди, все будет в рамках действующего законодательства. Рапортом обратимся, попросим объяснить, почему и как», - отметил он.

По мнению Запорожца, задержание комбата «Слобожанщины» Андрея Янголенко направлено на его дискредитацию.

«Я думаю, батальон не будут пытаться расформировать. Я думаю, это чисто против командира», - сказал он.

В свою очередь Жена задержанного командира Янголенко отвергает обвинения в сотрудничестве своего мужа с российскими спецслужбами, о чем заявил командир милицейской роты «Восточный корпус» Олег Ширяев.

«Это бред полный, ахинея. Никогда в жизни ни с кем мой муж не сотрудничал. Никогда в жизни с российскими спецслужбами какими-то у нас связи не было. Ни с украинскими, ни с кем в сговор не вступали. Никогда в жизни этого не было», - подчеркнула она.

Жена комбата отметила, что между Ширяевым и Янголенко мог быть конфликт из-за того, что 40 бойцов «Слобожанщины» вместе с имуществом батальона перешли в роту «Восточный корпус», которой руководит Ширяев.

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«40 человек переходят в «Восточный корпус» к Олегу Ширяеву. Ни один обходной лист не был подписан вообще никем. То есть, ни Андрей Александрович, ни матответственный не подписал, и вся компания из 40 человек переходит к Олегу Ширяеву с нашим имуществом, которое записано на батальон «Слобожанщина». До сих пор оно там, а нас таскают по проверкам за то, что мы вроде розтранжирили имущество фонда «Мир и порядок», которое они дали как благотворительную помощь», - сказала она.

При этом, по словам жены, ее муж встречался с Ширяевим только один раз.

«Андрей Янголенко и Олег Ширяев никогда в жизни не пересекались между собой. Один раз, когда представляли Олега Ширяева в Киеве, они познакомились и поздоровались. На этом все разговоры закончились», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября пресс-секретарь СБУ заявила, что Служба безопасности совместно с Главной военной прокуратурой предотвратили убийство министра внутренних дел Авакова и совершение ряда других заказных убийств в Киеве и Харькове.

В результате спецоперации правоохранители разоблачили преступную группировку, которая готовила убийства высокопоставленных чиновников милиции, народного депутата, волонтеров и бизнесменов.

Также 11 сентября в Харькове задержали одного из организаторов группировки – руководителя батальона «Слобожанщина» Янголенко.

Сегодня, 12 сентября, в СБУ сообщили о проведении обысков у членов преступной группировки, которая готовила убийство министра внутренних дел и ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове.

У злоумышленников изъяты большой арсенал оружия, а также 2,5 тыс. евро, 370 швейцарских франков и наркотики.