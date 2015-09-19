Сегодня в Украине будет по-летнему жарко: температура достигнет +32°С

09:08, 19 сентября 2015
Общество
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В субботу, 19 сентября, в Украине будет жарко.

flickr.com/photos/little_krawler

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

На Закарпатье сегодня ожидается самая высокая температура - до +32°С. В восточных и северных областях синоптики обещают +26...+28°С.

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Днем 19 сентября во Львовской, Волынской, Ривненской областях ожидаются местами грозы, шквалы 15-20 м/с.

В столице без осадков,  температура днем около +30...+32°С. 

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