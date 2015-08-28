Во время обыска у задержанного за взятку начальника одесской милиции обнаружили штандарты МВД России
08:21, 28 августа 2015Общество
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Во время обыска у начальника одесской городской милиции были обнаружены штандарты российских силовиков.
Матиос готов обменять "сторонника" МВД РФ на украинских пленных / Фото УНИАН
Об этом в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Это обнаруженные во время обыска только что штандарты захватчика в кабинете задержанного начальника Одесского горуправления милиции! Готов обменять этого "сторонника" МВД России на наших пленных героев", – написал он.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 августа, во время получения взятки в размере $20 тысяч был задержан начальник Одесской городской милиции.
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В июле начальником одесской милиции был назначен уроженец Донецка, полковник милиции Олег Макуха. До этого он долгое время работал в подразделениях Уголовного розыска.
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