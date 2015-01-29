В оккупированном Крыму упростили процедуру отказа от гражданства Украины

"Для крымчан создан механизм по отказу в одностороннем порядке от гражданства иностранного государства", - сказано на сайте оккупированного Симферополя 3652.ru.

Также сообщается, что таможенные документы, выданные соответствующими уполномоченными органами, признаются в качестве правоустанавливающих.

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"Крымчане, получившие российский паспорт, признаются в России гражданами, не имеющими гражданства иностранного государства, «в случае подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства», - сказано также в сообщении на сайте Симферополя, - Отказаться от иностранного гражданства можно, заявив об этом в отделение Федеральной миграционной службы и сдав паспорт другого государства".

Ранее УНИАН сообщал, что крымчанам разрешат сохранять украинское гражданство при получении российского паспорта.