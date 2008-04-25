Работы, победившие на конкурсе плакатов о сиротстве (фото)

11:56, 25 апреля 2008
Общество
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Лучшие станут социальной рекламой в Харькове

Подведены итоги конкурса социального плаката «Сиротство – это отчаяние, семья – это надежда на жизнь», который был проведен Харьковской облгосадминистрацией и Фондом Александра Фельдмана в рамках проведения в Украине Года поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Победителями  конкурса признаны работы студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусства: первое место – Артем Паша; второе место – Екатерина Скринник; третье место – Тимур Бринзевич.

Первое место
Конкурс проводился среди студентов высших учебных заведений и школ художественного направления. Организаторы конкурса получили 927 работ от 539 авторов. В нем приняли участие 11 высших учебных заведений Харькова, а также 7 школ и лицеев художественного направления.

Второе место
Награждение победителей состоится 12 мая во время открытия недели социального кино в Харькове. По условиям конкурса наилучшие работы станут частью социальной рекламы в городе.

Третье местно
Справочно. Конкурс социального плаката проводился в рамках соглашения о сотрудничестве между Харьковской ОГА и Фондом Александра Фельдмана. Соглашение предусматривает сотрудничество в помощи многодетным семьям, которые воспитывают 10 и больше детей, и в поддержке национального усыновления и других форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Также Фонд Александра Фельдмана в рамках сотрудничества с Министерством по делам семьи, молодежи и спорта осуществляет техническую поддержку разработки механизма финансирования потребностей воспитанников интернатов по принципу «деньги ходят за ребенком».

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