Работы, победившие на конкурсе плакатов о сиротстве (фото)

Подведены итоги конкурса социального плаката «Сиротство – это отчаяние, семья – это надежда на жизнь», который был проведен Харьковской облгосадминистрацией и Фондом Александра Фельдмана в рамках проведения в Украине Года поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Победителями конкурса признаны работы студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусства: первое место – Артем Паша; второе место – Екатерина Скринник; третье место – Тимур Бринзевич.

Конкурс проводился среди студентов высших учебных заведений и школ художественного направления. Организаторы конкурса получили 927 работ от 539 авторов. В нем приняли участие 11 высших учебных заведений Харькова, а также 7 школ и лицеев художественного направления.

Награждение победителей состоится 12 мая во время открытия недели социального кино в Харькове. По условиям конкурса наилучшие работы станут частью социальной рекламы в городе.