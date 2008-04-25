Работы, победившие на конкурсе плакатов о сиротстве (фото)
Лучшие станут социальной рекламой в Харькове
Подведены итоги конкурса социального плаката «Сиротство – это отчаяние, семья – это надежда на жизнь», который был проведен Харьковской облгосадминистрацией и Фондом Александра Фельдмана в рамках проведения в Украине Года поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.
Победителями конкурса признаны работы студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусства: первое место – Артем Паша; второе место – Екатерина Скринник; третье место – Тимур Бринзевич.
|Первое место
|Второе место
Справочно. Конкурс социального плаката проводился в рамках соглашения о сотрудничестве между Харьковской ОГА и Фондом Александра Фельдмана. Соглашение предусматривает сотрудничество в помощи многодетным семьям, которые воспитывают 10 и больше детей, и в поддержке национального усыновления и других форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Также Фонд Александра Фельдмана в рамках сотрудничества с Министерством по делам семьи, молодежи и спорта осуществляет техническую поддержку разработки механизма финансирования потребностей воспитанников интернатов по принципу «деньги ходят за ребенком».
Третье местно