Под Харьковом СБУ обнаружила тайник с тротиловыми шашками и электрическими детонаторами (фото)

Недалеко от Харькова сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим количеством взрывчатки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, тайник был обнаружен в лесополосе вблизи харьковской кольцевой дороги в конце прошлой недели.

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По сведениям СБУ, из тайника правоохранители изъяли 17 тротиловых шашек общим весом около 3,5 кг и 2 электрических детонатора. По оперативной информации, взрывчатка была ввезена контрабандным путем из России для вооружения диверсионных групп и организации взрывов с целью дестабилизации ситуации в регионе.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.