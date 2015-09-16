В Одессе Сакварелидзе представлен в качестве нового прокурора области

Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры области, сегодня Сакварелидзе представил генеральный прокурор Шокин.

Напомним, с апреля этого года пост прокурора Одесской области занимал Роман Говда.

Как сообщал УНИАН, ранее источник в прокуратуре Одесской области сообщал, что назначение Сакварелидзе прокурором Одесской области лоббировал глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили. Также, по данным источника, Сакварелидзе будет совмещать должности в Генпрокуратуре и в прокуратуре Одесской области.

Справка УНИАН. Давид Сакварелидзе родился 15 сентября 1981 года. Был одной из ключевых фигур в реформировании сферы правопорядка и борьбы с преступностью в Грузии. При участии Сакварелидзе был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, который предусматривал суды присяжных.

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Работал в Грузии специалистом по правовой экспертизе, а позднее - в комиссии по вопросам правовых реформ и юридической терминологии министерства юстиции Грузии, был и. о. главного консультанта отдела юридически-правовых отношений в органах администрации президента Грузии. Руководил инспекцией по охране законности городской администрации Тбилиси, был заместителем главы аппарата Генпрокуратуры Грузии, занимал посты прокурора регионов Шида-Картли и Мцхета-Мтианети.

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В 2008-2012 гг. был первым заместителем главного прокурора Грузии, с февраля 2015-го - заместитель генерального прокурора Украины.

11 февраля 2015 года Сакварелидзе получил украинское гражданство.