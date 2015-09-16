"Это преступление не имеет срока давности": Порошенко почтил память Гонгадзе

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В этот день, 16 сентября, 15 лет назад был убит журналист Георгий Гонгадзе, чье имя стало символом не только независимой, профессиональной журналистики, но и начала перемен в Украине», - говорится в сообщении.

При этом на своей странице в Facebook президент подчеркнул, что "это преступление не имеет срока давности".

Порошенко почтил память всех журналистов, гибель которых была связана с их профессиональной деятельностью, добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня журналисты в Киеве и регионах традиционно вспомнят Гонгадзе и других работников СМИ, которые погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Журналисты в Украине подвергаются большим рискам, задавая неудобные вопросы власти, работая в зоне боевых действий и разоблачая коррупционные схемы. Так, за 7 месяцев 2015 года Институт массовой информации зафиксировал один факт убийства журналиста, 30 фактов избиения и нападений на журналистов, 39 - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и 9 случаев цензуры.