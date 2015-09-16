В Минобороны показали фото уникальных оборонительных сооружений вблизи Мариуполя

Как сообщает пресс-служба ведомства, все огневые точки надежно врыты в землю.

«Они созданы из специальных металлических боксов и покрыты своеобразным «слоенным пирогом» с полутораметрового усиленного железом бетона, земли и дерева. Пробить его не сможет ни один из российских артиллерийских снарядов. Вход и бойницы защищены бронированными ставнями и дверью, которые изнутри запираются на надежные засовы», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что стены и потолок покрыты негорючим звукоизоляционным материалом. Есть вытяжки, места для сна, и даже возможность установить автономные источники электрического питания, а вместе с ними и холодильник и телевизор. Кроме этого, через небольшие дистанции в окопах организованы специальные перекрытые места, которые позволят спрятаться бойцам во время обстрела «Градами».

«Эти щели защищены более чем 4-метровыми бетонными перекрытиями, которые опираются на основание из железобетонных блоков. Для укрытия личного состава во время усиленного обстрела предусмотрены специальные заглубленные бункера. Они представляют собой бронированную конструкцию, которая закопана на пятиметровую глубину. А для защиты созданно бетонное укрытие со специальной глиняно-земельной подушкой. Также предусмотрены огневые места для боевой техники и укрытия экипажей», - добавили в пресс-службе Минобороны.

Сеть окопов покрыта современными искусственными материалами, которые не гниют и не горят. А для усиления армированы специальной металлической сеткой. Все окопы соединены между собой, и позволяют быстро и скрыто проводить маневр личным составом и огневыми средствами.

«Нужно подчеркнуть, что все эти оборонительные сооружения являются уникальными. Ведь они являются разработками отечественных военных инженеров и не имеют аналогов в мире. Оборонительные линии уже готовы и прикрывают наиболее важные направления обороны Мариуполя», - подчеркнули в ведомстве.