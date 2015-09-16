Почти половина украинцев считает, что ни одна партия не представляет их интересов - исследование

11:40, 16 сентября 2015
Общество
1334 0

Вместе с тем, 57,4% респондентов указали, что ничего не слышали о деятельности местных ячеек каких-либо партий в их регионах. 

Украинцы не видят партий, которые бы представляли их интересы / Фото УНИАН

Почти половина граждан Украины считает, что ни одна политическая партия не представляет их интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты двух исследований, проведенных социологической службой Центра Разумкова и представленных сегодня в Киеве.

Читайте такжеПочти 70% украинцев планируют прийти на местные выборы - опрос

В частности, респондентов спросили: «есть ли в Украине партия, о которой они могут сказать, что она представляет их интересы?»

Ответы опрошенных распределились следующим образом: 48,3% граждан считают, что партии не представляют их интересов, 33,8% - ответили положительно и 17,9% не смогли ответить на этот вопрос.

Вместе с тем, 57,4% респондентов указали, что ничего не слышали о деятельности местных ячеек каких-либо партий в их регионах. 32,7% сказали, что знают о деятельности местных ячеек партий и 9,9% не смогли ответить.

При этом среди институтов, которые должны представлять интересы граждан в общественных процессах в первую очередь, относительно большая доля (21,6%) респондентов выбрали политические партии. На втором месте - общественные организации (19,5%), на третьем - профсоюзы (15,2%), на четвертом - отдельные политики (10,1%), на пятом - СМИ (7,5%). Также только 1,5% опрошенных считают, что интересы граждан должны представлять бизнес-структуры.

Читайте такжеОпрос: лучше всего украинцы относятся к полякам и белорусам, а хуже всего к россиянам

Кроме того, опрос показал, что 57,7% украинцев уверены, что партии представляют интересы финансовых и бизнес-структур; 37,3% - партийных лидеров; 24,2% респондентов считают, что партии представляют интересы государственной власти; 11,2% - избирателей и 15,6% не смогли ответить.

Первое исследование проводилось с 29 апреля по 5 мая 2015 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Второе - с 21 по 26 ноября 2014 года, кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Во время каждого исследования было опрошено более 2 тысяч респондентов по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность каждой выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter