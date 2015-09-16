Почти половина украинцев считает, что ни одна партия не представляет их интересов - исследование

Почти половина граждан Украины считает, что ни одна политическая партия не представляет их интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты двух исследований, проведенных социологической службой Центра Разумкова и представленных сегодня в Киеве.

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В частности, респондентов спросили: «есть ли в Украине партия, о которой они могут сказать, что она представляет их интересы?»

Ответы опрошенных распределились следующим образом: 48,3% граждан считают, что партии не представляют их интересов, 33,8% - ответили положительно и 17,9% не смогли ответить на этот вопрос.

Вместе с тем, 57,4% респондентов указали, что ничего не слышали о деятельности местных ячеек каких-либо партий в их регионах. 32,7% сказали, что знают о деятельности местных ячеек партий и 9,9% не смогли ответить.

При этом среди институтов, которые должны представлять интересы граждан в общественных процессах в первую очередь, относительно большая доля (21,6%) респондентов выбрали политические партии. На втором месте - общественные организации (19,5%), на третьем - профсоюзы (15,2%), на четвертом - отдельные политики (10,1%), на пятом - СМИ (7,5%). Также только 1,5% опрошенных считают, что интересы граждан должны представлять бизнес-структуры.

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Кроме того, опрос показал, что 57,7% украинцев уверены, что партии представляют интересы финансовых и бизнес-структур; 37,3% - партийных лидеров; 24,2% респондентов считают, что партии представляют интересы государственной власти; 11,2% - избирателей и 15,6% не смогли ответить.

Первое исследование проводилось с 29 апреля по 5 мая 2015 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Второе - с 21 по 26 ноября 2014 года, кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Во время каждого исследования было опрошено более 2 тысяч респондентов по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность каждой выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.