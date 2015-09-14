У Александра Януковича показали решение суда о его непричастности к расстрелам на Майдане

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

"3 сентября 2015 года Печерский суд г. Киева своим решением подтвердил отсутствие каких-либо фактов причастности Александра Януковича к расстрелам на Майдане", - отметил он.

По его словам, в своем решении суд указал, что обвинение, высказанное на пресс-конференции советником министра Антоном Геращенко, является "предположением, с использованием языково-стилистических особенностей (употребление гипербол, аллегории, сатиры)", которое "невозможно проверить на предмет соответствия действительности, поскольку оно не содержит фактов".

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Согласно копии решения суда, которую выложил пресс-секретарь на своей странице в Facebook, в январе 2015 года Александр Янукович обратился в суд с иском к Министерству внутренних дел Украины о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении информации о его причастности к расстрелам на Майдане.

ПЕЧЕРСКИЙ СУД Г. КИЕВА НЕ НАШЕЛ ФАКТОВ ПРИЧАСТНОСТИ А. ЯНУКОВИЧА К РАССТРЕЛАМ НА МАЙДАНЕ3 сентября 2015 года Печерский... Posted by Юрий Кирасир on 14 вересня 2015 р.

Речь шла о том, что 18 ноября 2014 года, на тот момент еще советник главы МВД Антон Геращенко, выступая на официальной пресс-конференции "Год после Майдана. Итоги расследования массовых убийств и резонансных преступлений", заявил: "На сегодняшний момент практически вся картина ясна. Мы понимаем четко, что за организацией массовых убийств стоит президент Янукович, его сын – Александр Янукович. Без их команды невозможно было бы применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции".