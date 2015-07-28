ГПУ подозревает 149 человек в преступлениях против Майдана
13:42, 28 июля 2015Общество
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Также следователями ГПУ направлено в суд 11 обвинительных актов в отношении 23 человек в уголовных производствах по противодействию протестным акциям.
Иллюстративная фотография: протестные акции на Майдане / Фото УНИАН
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 149 лицам относительно преступлений против Майдана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин сегодня на брифинге в Киеве.
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«К этому времени следователями только ГПУ направлено в суд 11 обвинительных актов в отношении 23 человек в уголовных производствах по противодействию протестным акциям», - отметил он.
«В целом направлено 50 актов по всей Украине. Сообщено о подозрении в целом 149 лицам за совершение подавления акций протеста», - добавил Шокин.
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