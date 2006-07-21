Крым готов заключить договор с Лужковым

Власти Крыма готовы заключить договор с Москвой о строительстве здравниц на Востоке автономии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Автономной Республики Крым, об этом шла речь на встрече председателя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО и руководителя Совета Министров автономии Виктора ПЛАКИДЫ с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ, которая прошла в рамках рабочей поездки руководства Крыма в столицу РФ.

В московской мэрии руководителей республики принимал Ю.ЛУЖКОВ, его заместители, министры московского правительства.

Ю.ЛУЖКОВ подчеркнул, что у россиян всегда было особое отношение к Крыму. Сегодня московская мэрия готова активизировать и расширить деловые, культурные контакты, сделать их взаимовыгодными.

Как отметил мэр,Москва – северный город. Москвичам необходимо южное солнце, теплое море. Влажный субтропический климат Сочи и курортов Кавказа не совсем подходит москвичам. Крым в этом плане для них более привлекателен и комфортен. Таково мнение москвичей, которое Ю.ЛУЖКОВ вполне разделяет.

В связи с этим А.ГРИЦЕНКО рассказал о перспективах освоения Восточного Крыма. Азовское море имеет свои преимущества. А озеро Чокрак является бесценным источником грязей, по целебным свойствам не уступающих грязям Мертвого моря. Для реализации проекта нужны инвестиции. Крым готов заключить с Москвой долгосрочный договор, а строительство здравниц в Восточном Крыму даст толчок для его возрождения.

Ю.ЛУЖКОВ дал поручение своему заместителю Иосифу ОРДЖОНИКИДЗЕ создать рабочую группу из числа специалистов и выехать в Крым для детального изучения перспектив этого проекта.