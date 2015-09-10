Яценюка им показалось мало: Кремль завел на Полторака, Муженко и Ляшко дела по обвинению в геноциде на Донбассе

Следственный комитет России обвинил украинских высокопоставленных военных в совершении преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид), идется в сообщении на сайте Комитета.

Им инкриминируют использование военной силы по отношению к национальной группе русскоязычного населения, что проживает на территории "ДНР".

"В результате артиллерийских обстрелов погибло 45 человек, получили ранения более 160 человек, разрушено либо частично уничтожено не менее 163 объектов, в числе которых жилые дома, здание суда, подстанция шахты и др." - идется в сообщении.

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Также Главное следственное управление возбудило уголовное дело против депутата Олега Ляшко. По их словам, Ляшко пытал, угрожал убийством жителю Мариуполя Дмитрию Чайковскому, требуя сообщить информацию о возможном наличии у него похищенного оружия.

"В последующем подозреваемые вывезли Чайковского в багажнике автомобиля на пустырь, продолжив истязания, но затем отпустили, не получив никакой информации."

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.