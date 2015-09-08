Участники украинско-американских учений "Си Бриз-2015" переходят к активной фазе маневров

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Командования Военно-морских сил Украины.

Накануне представители 12 стран завершили базовую подготовку морского, берегового и авиационного компонентов, провели предпоходовую конференцию и рабочую встречу по вопросам организации связи.

Согласно информации представителя украинских ВМС капитана I ранга Олега Чубука, корабли-участники от Украины, США, Румынии и Турции проведут в море ряд учений, в частности, по проводке за тралами, тактическому маневрированию, передаче грузов на ходу в море, поиску подводной лодки, противовоздушной обороне, отработают взаимодействие с морской авиацией и тому подобное.

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Также сегодня происходит развертывание подразделений берегового компонента, в котором задействованы подразделения Украины, США и Молдовы. Их задачами являются поисково-рейдовые действия, высадка морского и воздушного десантов, охрана важных гражданских объектов инфраструктуры.

Как добавил Чубук, действия морского и берегового компонентов обеспечивают самолеты и вертолеты ВМС Украины, Воздушных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и ВМС США.

Активная фаза учений продлится до 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, темой учений «Си Бриз-2015», которые проходят с 31 августа по 12 сентября, является проведение международной операции по безопасности в кризисном районе.