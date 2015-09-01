Яценюк на открытии учений "Си Бриз-2015" заявил, что ВМС Украины вернутся в Крым (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил в Одессе во время открытия международных учений «Си Бриз-2015».

«После незаконной аннексии Россией Крыма Украина утратила часть своих Военно-Морских Сил. Я хочу четко заявить: украинские Военно-Морские Силы вернутся в Крым. Наша задача – сохранить мир и стабильность, и благодаря нашим совместным учениям с американскими партнерами, говорить не только на одном языке, а и работать в одинаковых стандартах», - сказал Яценюк.

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Он добавил, что в прошлом году американские партнеры предложили Украине 5 трастовых фондов, цель которых – модернизация Вооруженных сил Украины, в том числе ВМС.

Также сегодня в рамках открытия учений Яценюк, министр обороны Степан Полторак, командующий 6-м флотом ВМС США Джеймс Фогго посетили корабли, которые будут участвовать в учениях. В частности, они осмотрели украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» и эсминец ВМС США «Дональд Кук».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Минобороны, во время пребывания на палубе флагмана отечественных ВМС «Гетман Сагайдачный», в частности, обсуждался вопрос передачи нового и модернизированного технического оснащения от ВМС США для этого украинского фрегата.