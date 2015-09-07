На Житомирщине двое священников проводили среди прихожан пророссийскую пропаганду
Сотрудники Службы безопасности Украины на Житомирщине объявили официальные предостережения двум священникам, которые проводили среди прихожан антигосударственную пропаганду на поддержку агрессии Российской Федерации против Украины.
Настоятель одного из сельских церквей распространял среди верующих распечатки антиукраинских статей из российских пропагандистских интернет-сайтов и компакт-диски с пророссийскими видеоматериалами, сообщает пресс-службу СБУ.
Священник "предсказывал" скорое поражение войск антитеррористической операции на востоке Украины. Он отказывался служить заздравные молебны за мобилизованных воинов и тех родственников своих прихожан, которые принимают участие в боевых действиях на стороне сил АТО.
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Другой настоятель, злоупотребляя своим авторитетом среди паствы, во время службы неоднократно отстаивал перед прихожанами необходимости федерализации Украины по примеру т.зв. "ДНР/ЛНР". Он утверждал, что террористы якобы отстаивают цели истинной церкви, и оправдывал деятельность представителей РФ на незаконно аннексированных и захваченных территориях нашего государства.
Возмущенные местные жители пожаловались правоохранителям на антиукраинскую позицию церковнослужителей. Родственники мобилизованных крестьян были готовы совершить самосуд над священниками.
Сотрудники спецслужбы объявили священнослужителям официальные предостережения о недопущении дальнейших противоправных действий, наносящих ущерб государственной безопасности Украины и предупредили об уголовной ответственности за преступления против основ национальной безопасности.
В случае продолжения противоправной деятельности действия священников будут квалифицироваться по статьям 109, 110 и 161 Уголовного кодекса Украины.