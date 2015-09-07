На Житомирщине двое священников проводили среди прихожан пророссийскую пропаганду

Настоятель одного из сельских церквей распространял среди верующих распечатки антиукраинских статей из российских пропагандистских интернет-сайтов и компакт-диски с пророссийскими видеоматериалами, сообщает пресс-службу СБУ.

Священник "предсказывал" скорое поражение войск антитеррористической операции на востоке Украины. Он отказывался служить заздравные молебны за мобилизованных воинов и тех родственников своих прихожан, которые принимают участие в боевых действиях на стороне сил АТО.

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Другой настоятель, злоупотребляя своим авторитетом среди паствы, во время службы неоднократно отстаивал перед прихожанами необходимости федерализации Украины по примеру т.зв. "ДНР/ЛНР". Он утверждал, что террористы якобы отстаивают цели истинной церкви, и оправдывал деятельность представителей РФ на незаконно аннексированных и захваченных территориях нашего государства.

Возмущенные местные жители пожаловались правоохранителям на антиукраинскую позицию церковнослужителей. Родственники мобилизованных крестьян были готовы совершить самосуд над священниками.

Сотрудники спецслужбы объявили священнослужителям официальные предостережения о недопущении дальнейших противоправных действий, наносящих ущерб государственной безопасности Украины и предупредили об уголовной ответственности за преступления против основ национальной безопасности.

В случае продолжения противоправной деятельности действия священников будут квалифицироваться по статьям 109, 110 и 161 Уголовного кодекса Украины.